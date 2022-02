26.02.2022 ( vor 2 Stunden )



In Barsinghausen kracht eine 39-jährige Autofahrerin mit mehreren Fahrzeugen zusammen. Der Wagen einer Familie überschlägt sich mehrmals. Der zwei Jahre alte Sohn stirbt noch am Unfallort, sein älterer Bruder wenig später im Krankenhaus. Die Polizei vermutet ein illegales Autorennen - und sucht Zeugen.