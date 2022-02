27.02.2022 ( vor 5 Stunden )



Zu den Menschen, die um Angehörige in der Zu den Menschen, die um Angehörige in der Ukraine bangen, gehört auch "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse. Ihre Schwiegereltern sitzen in Charkiw fest. In ihre Verzweiflung mischt sich nun zusehends Wut. "Es kann nicht so weitergehen!", ruft sie den Menschen in Russland zu. 👓 Vollständige Meldung