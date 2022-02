27.02.2022 ( vor 7 Stunden )



Moskau/St. Petersburg (dpa) - Anti-Kriegs-Proteste, offene Tränenausbrüche bei Gesprächen im Büro oder auf der Straße, Sorgen oder blankes Entsetzen: In Moskau/St. Petersburg (dpa) - Anti-Kriegs-Proteste, offene Tränenausbrüche bei Gesprächen im Büro oder auf der Straße, Sorgen oder blankes Entsetzen: In Russland lässt der Krieg von Wladimir Putin gegen die Ukraine niemanden kalt. "Es herrscht eine bedrückende Stimmung. Viele sind in Sorge, wohin so 👓 Vollständige Meldung