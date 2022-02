27.02.2022 ( vor 3 Stunden )



Am Donnerstag hoffte FIFA-Präsident Infantino auf ein schnelles Ende des Am Donnerstag hoffte FIFA-Präsident Infantino auf ein schnelles Ende des Ukraine -Konflikts. Ein langes Wochenende schweigt die FIFA zu Russlands Einmarsch in die Ukraine. Polen, Schweden und Tschechien verkünden unterdessen einen Boykott. Und auch die nun verhängten Aktionen empfinden die Polen als Farce. 👓 Vollständige Meldung