27.02.2022 ( vor 1 Woche )



Russische Truppen sind am Sonntag auf Kiew vorgerückt. Die ukrainische Seite zeigt sich vorbereitet. In der EU rechnet man mit bis zu sieben Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine. Russlands Staatschef Wladimir Putin setzte die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft – eine Reaktion auf die zunehmenden Sanktionen der westlichen Staaten. 👓 Vollständige Meldung