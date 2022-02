Me helfen in jeglicher form: ja! aber der einstieg in die eu erzeugt noch mehr konfrontation und eskalation! das halt… https://t.co/Q11VVi6N5S vor 19 Minuten Mo Lindt Von der Leyen reagiert viel zu emotional und macht alles nur noch viel schlimmer. Putin zu demütigen ist das dümmst… https://t.co/l0lRKewJsF vor 30 Minuten Prokdus-Gesundheit Ukraine-Krieg: Von der Leyen macht Ukraine bei EU-Beitritt Hoffnung https://t.co/qiMw01swpJ via @tonline vor 50 Minuten Helmut Baltrusch Ukraine-Krieg: Von der Leyen macht Ukraine bei EU-Beitritt Hoffnung https://t.co/b8NPov3EWP via @tonline vor 54 Minuten Martin Oktober Das macht alles nur noch schlimmer. #EU #Ukraine #Krieg https://t.co/vtbbrFscyE vor 56 Minuten Tweetschtösender - 💉💉💉🐻🇺🇦🕊 Uiiii, das geht ja Fix!👇😆🙋‍♂️🧸☕️🕊️👍https://t.co/HI0bRCoIFZ vor 2 Stunden