01.03.2022



Auch am fünften Tag des Krieges wird in der Ukraine weiter gekämpft. Gleichzeitig verlassen immer mehr Menschen das Land. Zwei der Themen in der ARD-Sendung "Hart - aber fair", in der Frank Plasberg mit seinen Gästen über die Folgen des Ukraine-Krieges diskutiert. 👓 Vollständige Meldung