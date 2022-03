03.03.2022 ( vor 4 Stunden )

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat am Donnerstagnachmittag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz unter dem Titel „persönliche Erklärung“ seinen Rücktritt bekanntgegeben. Mückstein übernahm das Amt mitten in der CoV-Pandemie, er hatte es seit Mitte April 2021 inne.