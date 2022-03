Mark of Death RT @f_karig: Die russische Propaganda wirkt: Eltern glauben ihren Kindern nicht, die in der Ukraine leben, dass Krieg ist. Unfassbarer Text… vor 21 Sekunden Politik Geradeaus RT @f_karig: Die russische Propaganda wirkt: Eltern glauben ihren Kindern nicht, die in der Ukraine leben, dass Krieg ist. Unfassbarer Text… vor 35 Sekunden Aufgezwitschert RT @f_karig: Die russische Propaganda wirkt: Eltern glauben ihren Kindern nicht, die in der Ukraine leben, dass Krieg ist. Unfassbarer Text… vor 42 Sekunden Loony #StopWar RT @f_karig: Die russische Propaganda wirkt: Eltern glauben ihren Kindern nicht, die in der Ukraine leben, dass Krieg ist. Unfassbarer Text… vor 1 Minute Jan H. RT @f_karig: Die russische Propaganda wirkt: Eltern glauben ihren Kindern nicht, die in der Ukraine leben, dass Krieg ist. Unfassbarer Text… vor 1 Minute Dr. Hans Helmut Horn Die Welt schließt russische Forschende aus Russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bekommen die Ablehnun… https://t.co/6qB37nA3Qb vor 2 Minuten