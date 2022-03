05.03.2022 ( vor 4 Stunden )



Die Kritik an Altkanzler Schröder ist groß. Von dem SPD-Politiker wird gefordert, seine Posten bei russischen Staatskonzernen ruhen zu lassen. Die Stadt Hannover will ihm die Ehrenbürgerschaft entziehen, seine Ex-Gattin Schröder-Köpf möchte das verhindern.