05.03.2022 ( vor 6 Stunden )



Es müllert wieder in der Bundesliga. Aber nicht für, sondern gegen Bayern München. Denn Thomas Es müllert wieder in der Bundesliga. Aber nicht für, sondern gegen Bayern München. Denn Thomas Müller trifft unbedrängt ins eigene Tor. Leverkusen nimmt einen Punkt mit. Freiburg vergibt eine Sensation in Leipzig, Union verliert das "Schleicher"-Derby in Wolfsburg, bei Hertha gehen die Lichter aus. 👓 Vollständige Meldung