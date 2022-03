Russische Invasion - Krieg in der Ukraine: Das ist die Lage am Mittag

Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 1 Woche



Krieg in Ukraine: UEFA entzieht St. Petersburg Champions League-Finale 00:40 Das Finale der Champions League wird am 28. Mai in Paris statt in St. Petersburg stattfinden. Grund ist die russische Invasion in die Ukraine. Spielort wird das Stade de France im Vorort St. Denis sein.