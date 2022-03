u_zora RT @Hochheimer_12: Jeder Tag an dem #Putin sein Fake-News und Propagandaapparat eines auf die Fresse kriegt, ist ein guter Tag für #Russlan… vor 43 Minuten Heinzel 💙💛 Jeder Tag an dem #Putin sein Fake-News und Propagandaapparat eines auf die Fresse kriegt, ist ein guter Tag für… https://t.co/KLeYk3EvRt vor 55 Minuten 🔴🔴🔴 monphénixetmoi RT @wdwarncke: WELCH EIN MUT - DEMO IN RUSSLAND 🙏 WW - „Offenbar mehr als 2.000 Festnahmen bei Protesten am Sonntag https://t.co/LutrFKad83… vor 17 Stunden Maik Einhorn🌌🌕🚀🛰❤ RT @MDRAktuell: Mindestens 5.000 Festnahmen gestern in Russland bei nicht genehmigten Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine. Laut… vor 18 Stunden Michael Kunz RT @zeitonline: Laut Beobachtern wurden in #Russland mittlerweile mehr als 10.000 Menschen festgenommen, weil sie gegen den Krieg und für #… vor 18 Stunden Alexander New post (Ukraine-Krieg: Weitere Festnahmen bei Friedensdemonstrationen in Russland) has been published on… https://t.co/rRhK7fvsVV vor 19 Stunden