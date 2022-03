Bisher war Diesel immer günstiger als Benzin – was der Ukraine-Krieg mit dem drastischen Preisanstieg an der Zapfsäule zu tun hat.

Die Spritpreise in Deutschland steigen weiterhin stark an. Mit welchen Preisen für Benzin und Diesel Autofahrer aktuell rechnen müssen und ob sich die Lage...

Spritpreise erreichen neue Höchststände Am Sonntag haben die Spritpreise in Deutschland nach ADAC-Angaben neue Höchststände erreicht. Diesel ist mittlerweile teurer als Super E10. Auch die Preise von...

