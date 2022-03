07.03.2022 ( vor 2 Stunden )



Während Russlands Präsident Wladimir Putin Krieg gegen die Urkaine führt, soll er seine Freundin und die vier gemeinsamen Kinder in der Während Russlands Präsident Wladimir Putin Krieg gegen die Urkaine führt, soll er seine Freundin und die vier gemeinsamen Kinder in der Schweiz in Sicherheit gebracht haben. Zudem ist Putins Patentochter aus Angst vor ihm untergetaucht. 👓 Vollständige Meldung