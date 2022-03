08.03.2022 ( vor 1 Tag )

Der neue Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) ist offiziell im Amt – Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Angelobung am Dienstagvormittag in der Hofburg vorgenommen. Der bisherige Vorarlberger Landesrat Rauch tritt die Nachfolge von Wolfgang Mückstein (Grüne) an, der am Donnerstag seinen Rückzug verkündet hatte. Seit Ausbruch der Pandemie tritt mit Rauch bereits der dritte Gesundheitsminister sein Amt an.