08.03.2022 ( vor 7 Stunden )



Joachim Löw wollte seine Zeit bei der Nationalmannschaft erstmal in Ruhe verarbeiten, ehe er wieder ein Engagement als Joachim Löw wollte seine Zeit bei der Nationalmannschaft erstmal in Ruhe verarbeiten, ehe er wieder ein Engagement als Trainer annimmt. Gab es nach seinem Ende als DFB-Coach viele Gerüchte, so werden diese seit Wochen immer rarer. Was bedeutet das nun? 👓 Vollständige Meldung