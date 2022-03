Lieferung an Ukraine möglich: Polen will seine Mig-Kampfjets den USA überlassen

Nun also doch: Polen will über den Umweg USA Kampfjets an die Ukraine liefern. Ursprünglich stammen die Jets aus Deutschland. Das bisherige Zögern der...

Warschau ist zur Lieferung seiner Kampfflugzeuge an die USA bereit, letztlich sollen sie aber in die Ukraine gelangen. Die dortigen Piloten sind geschult.

Der Kriegstag im Überblick: Lage in Mariupol spitzt sich zu - USA verzichten auf russisches Öl Am 13. Tag des Ukraine-Krieges werden Hunderte Zivilisten aus der umkämpften Stadt Sumy in Sicherheit gebracht. Polen will seine Mig-29-Kampfflugzeuge an die...

n-tv.de vor 3 Stunden - Welt