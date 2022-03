"Glaubt der Propaganda nicht": Kriegsgegnerin stört russische Live-Nachrichten

14.03.2022 ( vor 11 Stunden )



Eine Frau taucht in den Live-Nachrichten im russischen Staatsfernsehen vor der Kamera auf. In ihren Händen trägt sie ein Schild mit der Aufschrift: "Stoppt den Krieg". Die Sendung bricht ab, die Frau wird Berichten zufolge festgenommen. Vor der Protestaktion hat sie ein Video im Internet veröffentlicht.