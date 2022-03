15.03.2022 ( vor 13 Stunden )

Sänger Till Lindemann und Künstler Marc Jung wollen den Menschen in der Ukraine helfen. Dazu versteigern sie ein gemeinsames Bild auf Instagram. Der Erlös soll an eine Hilfsorganisation gehen. Zuvor sagt der Rammstein-Frontmann bereits Konzerte seiner Solo-Tour in Russland ab.