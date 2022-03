15.03.2022 ( vor 17 Stunden )



Der Preis für Rohöl ist mittlerweile wieder ähnlich hoch wie vor Kriegsbeginn - doch an der Tankstelle kommt davon wenig an. Das sorgt für harsche Kritik aus der Politik und vom ADAC. Einem Fachverband nach verdienen vor allem die Raffinerien und Der Preis für Rohöl ist mittlerweile wieder ähnlich hoch wie vor Kriegsbeginn - doch an der Tankstelle kommt davon wenig an. Das sorgt für harsche Kritik aus der Politik und vom ADAC. Einem Fachverband nach verdienen vor allem die Raffinerien und Mineralölkonzerne derzeit gutes Geld. 👓 Vollständige Meldung