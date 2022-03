15.03.2022 ( vor 2 Stunden )



"Is there anybody out there?" fragten sich schon Pink Floyd 1979. So wie die britische Band fasziniert die Vorstellung von außerirdischem Leben inklusive entsprechender Flugobjekte seit jeher die Menschheit. Dabei gibt es fast immer rationale Erklärungen. 👓 Vollständige Meldung