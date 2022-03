16.03.2022 ( vor 3 Stunden )



will ein Duell mit Wladimir Putin. Stattdessen bekommt er ein Wortgefecht mit Tschetschenen-Anführer Ramsan Kadyrow. Der empfiehlt dem Milliardär zur Vorbereitung Waffentraining, eine Nahkampfausbildung und eine Lektion in russischer PR. Elon Musk will ein Duell mit Wladimir Putin. Stattdessen bekommt er ein Wortgefecht mit Tschetschenen-Anführer Ramsan Kadyrow. Der empfiehlt dem Milliardär zur Vorbereitung Waffentraining, eine Nahkampfausbildung und eine Lektion in russischer PR. 👓 Vollständige Meldung