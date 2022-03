Das Robert Koch-Institut hat binnen eines Tages 260.239 Corona-Neuinfektionen und 221 Todesfälle registriert. Die Inzidenz steigt weiter an.

In Nordrhein-Westfalen sind binnen 24 Stunden fast 53.400 Corona-Neuansteckungen erfasst worden. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen gemeldeten...

Leipzig: Inzidenz steigt auf über 2.000 Die Inzidenz in Leipzig und anderen Landkreisen in Sachsen steigt weiter stark an – vier Regionen liegen über der Marke von 2.000 Neuinfektionen. Die...

