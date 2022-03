20.03.2022 ( vor 7 Stunden )

Der Auftakt in die 73. Saison der Formel 1 hält, was die Regel-Revolution versprochen hat. Mercedes ist lange chancenlos, an der Spitze duellieren sich Ferrari und Red Bull , bis Weltmeister Max Verstappen aufgeben muss. Charles Leclerc siegt, Mick Schumachers Haas-Team gelingt dahinter Herausragendes.