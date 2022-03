21.03.2022 ( vor 6 Stunden )

Die Nachricht über die Reisepläne des US- Präsidenten kommen überraschend: Biden will nach seinen Treffen mit der NATO und der EU am Donnerstag weiter nach Polen fliegen. Das Land, das mit seinen Vorschlägen zum Ukraine-Krieg zuletzt diplomatische Verstimmungen ausgelöst hat, bekommt die Auswirkungen des Krieges im Nachbarland stark zu spüren.