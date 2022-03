23.03.2022 ( vor 8 Stunden )



Hansi Flick will top vorbereitet in das WM-Jahr starten. Doch der Bundestrainer muss auf eine ganze Reihe von Stammspielern in seinem Team verzichten. Jetzt fällt auch noch Serge Gnabry aus, er reist mit einem Infekt vom DFB-Team aus. Flick nominiert nach - und holt jetzt doch einen Dortmunder in den Kader. Hansi Flick will top vorbereitet in das WM-Jahr starten. Doch der Bundestrainer muss auf eine ganze Reihe von Stammspielern in seinem Team verzichten. Jetzt fällt auch noch Serge Gnabry aus, er reist mit einem Infekt vom DFB-Team aus. Flick nominiert nach - und holt jetzt doch einen Dortmunder in den Kader. 👓 Vollständige Meldung