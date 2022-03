24.03.2022 ( vor 6 Stunden )



Stoltenbergs Anschuldigungen waren heftig: China verbreite "himmelschreiende Lügen" über den Ukraine-Krieg und unterstütze so Russland. Nun folgt die Reaktion aus Peking. Als "Desinformation" hat China Vorwürfe von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zurückgewiesen, wonach die Regierung in Peking Stoltenbergs Anschuldigungen waren heftig: China verbreite "himmelschreiende Lügen" über den Ukraine-Krieg und unterstütze so Russland. Nun folgt die Reaktion aus Peking. Als "Desinformation" hat China Vorwürfe von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zurückgewiesen, wonach die Regierung in Peking 👓 Vollständige Meldung