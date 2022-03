25.03.2022 ( vor 3 Stunden )



Für Sebastian Vettel könnte der Start in die neue Formel-1-Saison nicht schlechter laufen. Der Aston-Martin-Pilot fehlt nach ntv-Informationen infolge seiner Corona-Infektion auch beim zweiten Rennen . In Saudi-Arabien vertritt erneut Nico Hülkenberg den vierfachen Weltmeister. 👓 Vollständige Meldung