26.03.2022 ( vor 4 Stunden )



Männer verlassen ihre Jobs in Polen und gehen zum Kämpfen in die Ukraine - das stellt viele Unternehmen vor große Probleme. Auch ohne die jüngsten Folgen des russischen Angriffskriegs war der Fachkräftemangel bereits hoch. Momentan wagt niemand einen Blick in die Zukunft.