26.03.2022 ( vor 3 Stunden )

Im Qualifying zum Formel-1- Rennen in Dschidda kracht Mick Schumacher bei hohem Tempo in die Mauer. Nach sorgenvollen Minuten scheint immerhin klar, dass sich der Haas-Pilot offenbar nicht schwer verletzt hat. Dennoch wird er beim Rennen nicht an den Start gehen.