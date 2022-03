27.03.2022 ( vor 3 Stunden )



Julian Draxler und Timo Werner stehen bei Hansi Flick in der Startelf - in ihren Klubs aber spielen sie nur eine Nebenrolle. Das merkt auch der Bundestrainer kritisch an. Ihre Situation sei "nicht zufriedenstellend". Vor allem Draxler kommt mit Blick auf die WM ins Grübeln. 👓 Vollständige Meldung