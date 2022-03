28.03.2022 ( vor 4 Stunden )



Durch die Sanktionen infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine ist es bereits jetzt kompliziert, nach Russland zu reisen. Nun will Moskau das noch einmal schwieriger machen: Für Bürgerinnen und Bürger aus "unfreundlichen Staaten" soll es in Zukunft Einreisebeschränkungen geben.