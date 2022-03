29.03.2022 ( vor 10 Stunden )



Der unter anderem als Superheld The Flash und aus der Filmreihe "Phantastische Tierwesen" bekannte Ezra Miller hat Ärger mit der Polizei. Nach einem Ausraster in einer Karaoke-Bar wird der 29-Jährige verhaftet. Es ist nicht das erste Mal, dass er mit dem Gesetz in Konflikt kommt.