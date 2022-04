29.03.2022 ( vor 1 Woche )



Der auf die Virus-Varianten angepasste Impfstoff lässt bis mindestens September auf sich warten. Doch so lange sollten Ältere einen weiteren Booster nicht mehr hinauszögern, warnt Gesundheitsminister Lauterbach. Zudem will er das Alter für die Empfehlung zur vierten Impfung senken.