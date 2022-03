30.03.2022 ( vor 58 Minuten )



Fleisch kommt in Deutschland auf den Tisch. Und das nicht in Maßen, sondern in Massen. Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze schlägt nun Alarm und wünscht sich von den Deutschen mehr Verzicht. Dabei ist nicht der Konsum an sich das Problem. Fleisch kommt in Deutschland auf den Tisch. Und das nicht in Maßen, sondern in Massen. Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze schlägt nun Alarm und wünscht sich von den Deutschen mehr Verzicht. Dabei ist nicht der Konsum an sich das Problem. 👓 Vollständige Meldung