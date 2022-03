Die Nato-Staaten sollten sich in ihrem Handeln nicht von der Angst vor einem angeblich unberechenbaren russischen Präsidenten leiten lassen. Ein Kommentar.

Nein, wir werden nicht alle in einem Atomkrieg sterben, beruhigt EU-Sicherheitsexpertin Gaub bei Lanz. Sie fordert: Nicht von Putin einschüchtern lassen, nicht...

Für die Rechtfertigung seines blutigen Ukraine-Krieges instrumentalisiert Putin die russisch-orthodoxe Kirche. Selbst die Gemeinden in Deutschland bekommen das...

"Es ist unvorstellbar": Hier fürchten sich die Menschen jetzt vor russischer Invasion Ist Russlands Invasion in der Ukraine nur der Anfang? Der Krieg schürt bei vielen Angst – insbesondere in den ehemaligen Sowjetstaaten. Das liegt auch an...

t-online.de vor 1 Woche - Politik