31.03.2022 ( vor 4 Stunden )



Eine Impfpflicht für alle Erwachsenen wird breit diskutiert. Medienberichten zufolge findet der Entwurf jedoch keine Mehrheit, trotz prominenten Unterstützern in der Ampel-Koalition. In den Mittelpunkt soll nun eine Impfpflicht ab 50 Jahren rücken. 👓 Vollständige Meldung