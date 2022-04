01.04.2022 ( vor 10 Stunden )



Russlands Präsident wird im Ukraine-Krieg schlecht beraten, so die Einschätzung der US-Regierung. Das könnte daran liegen, dass sich niemand traut, ehrlich mit Putin zu reden - und daran, dass dieser ehrliche Meinungen gar nicht hören will. Das Weiße Haus geht davon aus, dass Berater kaltgestellt wurden. Russlands Präsident wird im Ukraine-Krieg schlecht beraten, so die Einschätzung der US-Regierung. Das könnte daran liegen, dass sich niemand traut, ehrlich mit Putin zu reden - und daran, dass dieser ehrliche Meinungen gar nicht hören will. Das Weiße Haus geht davon aus, dass Berater kaltgestellt wurden. 👓 Vollständige Meldung