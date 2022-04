05.04.2022 ( vor 3 Stunden )

Der franz ösische Präsidentschaftswahlkampf wird kurz vor der ersten Runde am Sonntag doch noch spannend. In den Umfragen schließt die Rechtspopulistin Le Pen zum Amtsinhaber Macron auf. Ein anderer Kandidat sieht sich sogar schon in der Stichwahl.