08.04.2022 ( vor 1 Tag )



Hollywood-Star Will Smith wird nach dem Ohrfeigeneklat bei der diesjährigen Oscar-Gala für zehn Jahre von allen Oscar-Zeremonien ausgeschlossen. Der Schauspieler wird in der Zeit auch keine andere Veranstaltung der Academy of Motion Picture Arts and Sciences besuchen dürfen, wie die Akademieführung am Freitag in Los Angeles mitteilte. 👓 Vollständige Meldung