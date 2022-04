Mehr Europa oder mehr Nationalismus? Nach dem Einzug von Emmanuel Macron und Marine Le Pen in die Stichwahl für das Präsidentenamt werden Frankreichs Wähler...

Mehr Europa oder mehr Nationalismus? Nach dem Einzug von Emmanuel Macron und Marine Le Pen in die Stichwahl für das Präsidentenamt werden Frankreichs Wähler...

Amtsinhaber Emmanuel Macron und die Rechtspopulistin Marine Le Pen ziehen bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich nach den ersten Hochrechnungen in die...

Während Macron und Le Pen das Wahlergebnis feiern, besiegelt die Präsidentschaftswahl in Frankreich wohl den endgültigen Niedergang zweier einstiger...

Wie erwartet kommt es in Frankreich zur Stichwahl zwischen Emmanuel Macron und seiner Herausforderin Marine Le Pen. Erste Prognosen sehen Macron im ersten...

Kurz vor der Wahl rückt Le Pen immer näher an Macron Bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich liegt die Wahlbeteiligung am Mittag unter dem Wert von 2017. In den letzten Umfragen konnte Herausforderin Marine Le...

Welt Online vor 21 Stunden - Top