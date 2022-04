Kanzler Nehammer bei Wladimir Putin: "Kein optimistischer Eindruck" nach Gespräch

Zoran RT @euronewsde: Der Kanzler von Österreich @karlnehammer war nach dem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin nicht optimistisch. De… vor 10 Minuten Pascal Hermann RT @Grantscheam: Kanzler Nehammer diskutiert gerade in Moskau mit Wladimir Putin. Österreich will sich nicht die Chance nehmen lassen, nach… vor 23 Minuten Cai Tore Philippsen Nehammer in Moskau: Österreichs Kanzler und sein Blick in Putins Augen via @faznet https://t.co/9ZtA59OIk7 vor 24 Minuten Hanna Schicker Nehammer in Moskau: Österreichs Kanzler und sein Blick in Putins Augen @b_gabelle https://t.co/6l6wOdMurN vor 24 Minuten The Chosen Pessimist RT @Grantscheam: Kanzler Nehammer diskutiert gerade in Moskau mit Wladimir Putin. Österreich will sich nicht die Chance nehmen lassen, nach… vor 31 Minuten Deutschland Germany Nehammer in Moskau: Österreichs Kanzler und sein Blick in Putins Augen https://t.co/iw8ShEitWI https://t.co/6W0leDjwpO vor 39 Minuten