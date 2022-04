Stefan v. d. Wupper Meine Quintessenz aus der Pressekonferenz: #Scholz hat betont, dass es keine Zeit für nationale Alleingänge ist. Na… https://t.co/4LQa3Ooz68 vor 9 Stunden Michael Mayr Immer diese deutschen Alleingänge. Selbst Japan entsendet schwere Waffen an die #Ukraine Und #Scholz? "Es gibt ke… https://t.co/H0uHgBcU9X vor 10 Stunden violingroover @tagesschau Die USA und die 5eyes liefern also Flugzeuge und schwere Waffen und Deutschland verschanzt sich hinter… https://t.co/ZDsw8sLZnr vor 11 Stunden Richard Weinberg @PeterRNeumann Wieso wären es "nationale Alleingänge", wenn DE schwere Waffen an die Ukraine liefern würde, wenn la… https://t.co/XKfYcv56LP vor 12 Stunden Raika Belman RT @michl_albrt: Schwere Waffen an die Ukraine liefern: USA 🇺🇸 Kanada 🇨🇦 UK 🇬🇧 Niederlande 🇳🇱 Japan 🇯🇵 Italien 🇮🇹 Frankreich 🇫🇷 Slowakei 🇸🇰… vor 12 Stunden MangoChassi RT @michl_albrt: Schwere Waffen an die Ukraine liefern: USA 🇺🇸 Kanada 🇨🇦 UK 🇬🇧 Niederlande 🇳🇱 Japan 🇯🇵 Italien 🇮🇹 Frankreich 🇫🇷 Slowakei 🇸🇰… vor 17 Stunden