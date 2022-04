Thieß Petersen RT @fuecks: Wir begehen gegenüber Putin immer wieder den gleichen Fehler: Zu beteuern, was wir auf keinen Fall tun werden. Damit lassen wir… vor 3 Minuten TALKINGHEAD 🇺🇦 ⚪🔴⚪ #teamgreta RT @fuecks: Wir begehen gegenüber Putin immer wieder den gleichen Fehler: Zu beteuern, was wir auf keinen Fall tun werden. Damit lassen wir… vor 11 Minuten montsanto_76 RT @fuecks: Wir begehen gegenüber Putin immer wieder den gleichen Fehler: Zu beteuern, was wir auf keinen Fall tun werden. Damit lassen wir… vor 14 Minuten Andreas Umland RT @fuecks: Wir begehen gegenüber Putin immer wieder den gleichen Fehler: Zu beteuern, was wir auf keinen Fall tun werden. Damit lassen wir… vor 15 Minuten Lars Vogt RT @fuecks: Wir begehen gegenüber Putin immer wieder den gleichen Fehler: Zu beteuern, was wir auf keinen Fall tun werden. Damit lassen wir… vor 17 Minuten Hiltrud Abblader RT @fuecks: Wir begehen gegenüber Putin immer wieder den gleichen Fehler: Zu beteuern, was wir auf keinen Fall tun werden. Damit lassen wir… vor 20 Minuten