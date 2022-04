Stahlkonzern: Voestalpine verkauft Mehrheit an US-Tochter an ArcelorMittal Durch den Kauf übernimmt ArcelorMittal das Werk in Texas. Voestalpine rechnet mit gut 600 Millionen Euro, die Anleger reagieren freundlich auf den Deal.

Handelsblatt vor 11 Stunden - Wirtschaft





"Höhle der Löwen": Warum Judith Williams nach dem Pflaumen-Deal doch ausstieg Hamburger Mutter-Sohn-Duo überzeugt mit natürlicher Abführhilfe Laxplum zwei Löwen. Doch auf Jubel folgte Ernüchterung.

abendblatt.de vor 3 Tagen - Deutschland