Markus Buchner @Hoellenaufsicht "Warum bringt sich Christine Lambrecht nicht mehr ein?" - "Sie ist dazu nicht in der Lage, hat pol… https://t.co/udKzLuJVvN vor 2 Minuten Irina Tolstoj Schwere Waffen für die Ukraine? Der nächste Akt des deutschen Deliriums — RT DE https://t.co/K5hcieiyBu vor 2 Minuten Maximillian_Jaeger @Bundeskanzler Wird echt Zeit das man Sie wieder aus dem Amt hebt. Sie sind echte eine Schande für unser Land. Die… https://t.co/xKfHbLswMG vor 12 Minuten Simon Tschannett RT @TomMayerEuropa: Lesenswert! Kommentar von ⁦@ASzigetvari Die gravierende Frage aber ist, was die Befürworter einer militärischen Eskalat… vor 15 Minuten Mountolive #Scholz, ein Kanzler der zwar den Hafengeburtstag in Hamburg managen kann aber nicht den G20 in Hamburg kann auch n… https://t.co/rIsCDkkDWY vor 17 Minuten Artberlin #Scholz Hör Auf! DIESE DICKKÖPFIG EGOZENTRISCHE ZERSTÖRERISCHE BLINDHEIT GEGENÜBER DER REALITÄT OLAF SCHOLZ!… https://t.co/rCFcfoPgbz vor 17 Minuten