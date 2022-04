Schumann RT @blaulichtzecke: "In #Deutschland gibt es beim Umgang mit #Polizeigewalt nach Auffassung eines UN-Menschenrechtsexperten #Systemversagen… vor 1 Minute LinkPlay 🕊️ RT @DrMThuene: „In Deutschl. gibt es beim Umgang mit Polizeigewalt nach Auffassung eines UN-Menschenrechtsexperten ‚Systemversagen‘.“ „Die… vor 5 Minuten schwoopsie RT @DrMThuene: „In Deutschl. gibt es beim Umgang mit Polizeigewalt nach Auffassung eines UN-Menschenrechtsexperten ‚Systemversagen‘.“ „Die… vor 18 Minuten (((Surreality))) RT @blaulichtzecke: "In #Deutschland gibt es beim Umgang mit #Polizeigewalt nach Auffassung eines UN-Menschenrechtsexperten #Systemversagen… vor 23 Minuten Togo RT @blaulichtzecke: "In #Deutschland gibt es beim Umgang mit #Polizeigewalt nach Auffassung eines UN-Menschenrechtsexperten #Systemversagen… vor 26 Minuten Schtarek RT @DrMThuene: „In Deutschl. gibt es beim Umgang mit Polizeigewalt nach Auffassung eines UN-Menschenrechtsexperten ‚Systemversagen‘.“ „Die… vor 28 Minuten