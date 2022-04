23.04.2022 ( vor 5 Stunden )



Frankfurt/Main (dpa) - Rund 1300 Pokémon-Spieler haben sich am Samstag in den Frankfurter Messehallen getroffen - zu den Pokémon Europe International Championships, also Europameisterschaften. Die Teilnehmer traten in zahlreichen Spielen gegeneinander an, die sich um die in Japan erfundenen Monsterf Frankfurt/Main (dpa) - Rund 1300 Pokémon-Spieler haben sich am Samstag in den Frankfurter Messehallen getroffen - zu den Pokémon Europe International Championships, also Europameisterschaften. Die Teilnehmer traten in zahlreichen Spielen gegeneinander an, die sich um die in Japan erfundenen Monsterf 👓 Vollständige Meldung