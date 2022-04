Zur Flucht von Zivilisten: Moskau verkündet Feuerpause bei Asow-Stahlwerk Seit Wochen toben heftige Kämpfe um das Asow-Stahlwerk in Mariupol. Ende vergangene Woche kündigt Putin an, das Gelände so engmaschig zu belagern, dass "keine...

n-tv.de vor 3 Stunden - Welt